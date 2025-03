Con le ostetriche su pavimento pelvico e salute delle donne

Si è svolta a Cupra una serata divulgativa dedicata alla salute delle donne, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Circolo Tennis ‘M. Costa’, che ha ospitato l’evento, e l’Ordine delle Ostetriche di Ascoli Piceno, con la dottoressa Sonia Concetti. L’incontro ha approfondito il ruolo del pavimento pelvico, un sistema di muscoli, legamenti e tessuti connettivi, fondamentale per il sostegno degli organi pelvici e per la regolazione di funzioni essenziali come la minzione, la defecazione e la sfera sessuale. La dottoressa Concetti ha guidato le partecipanti in un percorso di conoscenza anatomica e di educazione alle corrette pratiche igienico comportamentali, per prevenire disfunzioni che possono incidere significativamente sulla qualità della vita. Nella seconda parte della serata, si è tenuta una dimostrazione pratica con esercizi di propriocezione, volti a riconoscere e attivare i muscoli del pavimento pelvico, e tecniche di respirazione diaframmatica. Il Sindaco Alessio Piersimoni ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa ed ha ringraziato il consigliere Massimiliano Sgrilli che organizza tali incontri e il circolo Tennis per l’ospitalità.