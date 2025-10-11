"Con noi partiti cantieri fermi da 25 anni"

C’è chi misura il potere con le parole, e chi con le opere. Andrea Sanguigni, oggi al timone dei lavori pubblici, ha scelto la seconda via: quella delle cifre che dovrebbero pesare più dei proclami. Quaranta milioni di euro in moto, una città che alla quale si vorrebbe cambiare il volto tra ruspe e recinzioni, e una quasi certezza: non tutto si chiuderà prima della fine del mandato di Antonio Spazzafumo. Eppure, l’assessore rivendica con fermezza la direzione intrapresa: "Abbiamo comunque acceso i motori di cantieri che nessuno, prima di noi, almeno negli ultimi 25 anni, era riuscito a far partire. Vuoi per mancanza di fondi, vuoi per mancanza di coraggio, vuoi perché magari si è preferito fare altro. Sul Ballarin abbiamo messo le mani noi. Sulla piazza San Pio X abbiamo messo le mani noi e potrei citare altri esempi".

Nel linguaggio di Sanguigni i numeri diventano simboli di una riscossa. Quaranta milioni di lavori avviati contro i diciassette ereditati e conclusi: un divario che è anche manifesto politico. Da assessore alle politiche sociali a uomo dei cantieri, Sanguigni ha compiuto una transizione di campo. O meglio, quel salto glielo ha fatto fare Spazzafumo. Succede a Tonino Capriotti e assume la regia di un mosaico complesso, tra priorità tecniche e attese politiche. I riflettori restano puntati sul lungomare, cantiere simbolo che ripartirà il 3 novembre, ma anche sul Ballarin, dove le osservazioni della Soprintendenza e le richieste del progettista impongono una nuova ’trattativa’. C’è poi la questione della vasca esterna della piscina comunale, che sembrerebbe finalmente destinata ad entrare nella fase operativa. "Proprio nelle ultime ore è arrivato il parere positivo del Coni ed ora possiamo avviare tutta una serie di pratiche tra cui anche l’estensione del mutuo di quei 700mila euro". All’orizzonte si staglia anche la nuova piazza Montebello, attesa per i primi mesi del 2026. L’intervento, dice Sanguigni, dovrebbe durare circa dieci mesi.

Ma l’assessore resta prudente: "Stiamo con i piedi per terra però, queste macchine sono state avviate ma qualcuno di questi cantieri probabilmente terminerà oltre il nostro mandato. L’impegno è massimo ma alcune situazioni, quando si parla di lavori di enti pubblici, sono complicate". Il nodo più visibile resta quello degli asfalti. San Benedetto soffre strade logore come ferite urbane: viale De Gasperi e viale dello Sport sono i casi più urgenti. "Ci stiamo coordinando con Italgas ed Enel che dovranno fare dei lavori che prevedono l’apertura del terreno. Per questo dobbiamo attendere loro prima di poter poi mettere l’asfalto. Credo che, ad esempio per quanto riguarda viale De Gasperi, non sarà possibile intervenire con un intervento vero e proprio prima dell’estate". Il tono è quello del tecnico che sa quanto la tempistica valga più della promessa. Ma il primo amore, quello del sociale, non si dimentica. E così l’assessore spiega i nuovi progetti: "Cito su tutti i due asili nido che nasceranno in via Alfortville e in via Togliatti, ma anche la stazione di posta nella struttura di via Saffi che sarà anche al servizio del dopo di noi e la struttura per il cohousing per gli anziani che sorgerà in via Lauri".

Emidio Lattanzi