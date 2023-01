"Con Piunti la peggiore esperienza in città"

È ormai una guerra combattuta su più fronti, quella ingaggiata da maggioranza e minoranza all’inizio del 2023. Una guerra che è frutto di tensioni maturate nel corso dei mesi scorsi, e in alcuni casi di anni, vista l’esperienza politica dei suoi protagonisti. È questo il caso, ad esempio, di Bruno Gabrielli e Pasqualino Piunti. L’assessore all’urbanistica controreplica al duro attacco che l’ex sindaco porta avanti ormai dal consiglio comunale del 28 dicembre: ad alzarsi sono polveri sedimentatesi per oltre dieci anni, e nessuno dei due intende arretrare di un centimetro. "Intanto vorrei chiosare sugli accadimenti del 2011 – tuona Gabrielli, prendendo spunto dalla frecciata di Piunti sulla sua sconfitta alle comunali - in politica i fatti vanno contestualizzati: parliamo di un periodo in cui tutto il centrodestra era in forte crisi, e in cui comunque io fui uno dei pochi ad arrivare al ballottaggio, recuperando molti punti percentuali. E voglio ricordare che all’epoca avevo 41 anni: Piunti per potersi candidare ha dovuto aspettare i 70". Ma ovviamente c’è dell’altro. In sala consiliare, due giorni fa, Piunti rammentò la ‘sfiducia’ di Gabrielli da presidente del consiglio comunale. L’episodio risale al 2017, quando a Gabrielli subentrò Giovanni Chiarini. "Per quanto riguarda la mia defenestrazione – prosegue l’assessore – voglio ricordare che non fu espressione di un voto popolare, ma di una ben definita orchestrazione politica, che ricevette il supporto, numeri alla mano, della maggioranza di allora. Ma voglio chiarire che per me quella situazione rappresenta un vanto: mi ha permesso di tirarmi fuori da un’esperienza politica capeggiata dallo stesso Piunti, che a ben vedere si è rivelata tra le più fallimentari nella storia di San Benedetto, di sempre. Tanto fallimentare che poi la città ha bocciato Piunti, in piena controtendenza ai dati in materia, secondo cui i sindaci uscenti vengono rieletti nel 78% dei casi. E quel che conta, alla fine della fiera, è che ora lui è consigliere, io sono assessore". A contrapporsi non sono solo veterani della politica, ma anche neofiti. È il caso di Nicolò Bagalini e Giselda Mancaniello: il primo, da mesi, le contesta la facoltà di votare delibere che riguardino le società partecipate, visto che in passato la ditta del coniuge ha fornito mezzi e servizi ad alcune di esse. Si ricorderà però che il segretario generale Stefano Zanieri, interrogato sulla questione, escluse – usando il condizionale – l’ipotesi di un presunto conflitto d’interessi. Il consigliere meloniano ha comunque deciso di portare avanti la cosa, e proprio due giorni fa ha inviato una lettera in prefettura e all’Anac, chiedendo loro "di acclarare la sussistenza o meno delle condizioni di piena legittimità che hanno portato all’ approvazione delle delibere consiliari citate".

Giuseppe Di Marco