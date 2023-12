Con Pulcinelli 12 allenatori in panchina

Quattro allenatori in un anno solare, dodici in cinque anni. E’ davvero difficile parlare di programmazione quando c’è l’Ascoli di mezzo. Con Mister Fabrizio Castori, infatti, sono saliti a dodici gli allenatori dell’era Pulcinelli nei cinque anni di gestione della società di Corso Vittorio Emanuele: più di due ogni anno. Il primo tecnico, nel torneo di Serie B 2018-2019 è stato Vincenzo Vivarini che ad inizio della stagione era subentrato a mister Serse Cosmi, ultimo mister dell’era del patron Bellini. Quest’anno ci si è però davvero superati. L’Ascoli ha esonerato Cristian Bucchi il 4 febbraio dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Cittadella allo stadio Tombolato nella 23ª giornata del campionato di serie B. Una sconfitta ‘figlia’ del clamoroso ammutinamento della squadra, schierata ormai totalmente contro il 45enne tecnico nato a Roma e che solo un mese prima aveva prolungato il suo contratto fino al 30 Giugno 2025. Bucchi aveva conquistato 8 punti (con una sola vittoria a Cosenza) nelle ultime 12 partite e 26 punti in 23 gare. Al suo posto ecco che viene chiamato mister Roberto Breda per una missione che sembrava disperata. Invece il bravo tecnico oggi alla guida della Ternana, a maggio è arrivato fino alla soglia dei playoff conquistando la salvezza con ampio anticipo grazie a 21 punti in 15 partite. Il club di Corso Vittorio Emanuele però questa estate ha poi deciso di non prolungare il rapporto di lavoro in scadenza il 30 Giugno 2023 e di puntare tutto su William Viali. Squadra giovane alla ricerca dei contributi federali per chi fa giocare Under 21 e Under 23. Le prime due sconfitte stagionali (3-0 a Cosenza e 1-0 a Modena) con il calciomercato ancora aperto, fanno fare un passo indietro alla società e della squadra andata in ritiro rimangono solo poche certezze. La situazione in campo però non migliora, l’Ascoli perde per 1-0 in casa contro il Como e arriva anche l’esonero di Mister William Viali. Il 49enne tecnico lombardo con un contratto fino al 30 Giugno 2025, saluta dopo 12 punti in tredici partite (3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte). La società, nel frattempo, ha cambiato anche il direttore sportivo allontanando Marco Valentini e chiamando Marco Giannitti, sesto DS dell’era Pulcinelli dopo Fabio Lupo, Ciro Polito, Giuseppe Bifulco e Antonio Tesoro. Il 13 novembre ecco l’annuncio che sarà Fabrizio Castori il nuovo tecnico bianconero: un ritorno sulla panchina dell’Ascoli a 12 anni dalla sua prima esperienza.

Valerio Rosa