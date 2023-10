Con ’Uomini e topi’ si apre la nuova stagione teatrale

Domani a Grottammare si apre la stagione teatrale "Energie vive", proposta dall’Amministrazione comunale, dall’associazione Profili Artistici ed AMAT con il contributo del Mic e Regione Marche. La prima rappresentazione teatrale in scena è proposta dall’associazione Profili artistici e si intitola "Uomini e topi", per la regia di Eugenio Olivieri, interpretato da Davide Ripani, Valerio Vinod e Smeralda Straccia, con Giovanni Amadio, Gianluca Cesari, Andrea Dell’Olio e Massimiliano Di Giacinto. Aiuto alla regia Angelica Marcucci, costumi di Beatrice Alessiani, scene di Pierluigi Alessandrini. Tratto dal capolavoro di John Steinbeck, il romanzo breve, declina diversamente l’idea del sogno americano, raccontando un universo in cui dominano natura e solitudine degli uomini, fra destino, sofferenze e scelte strazianti. La storia è incentrata nella California della Grande depressione, dove due braccianti stagionali, accomunati dal sogno di un futuro migliore, si spostano da una fattoria all’altra in cerca di fortuna. Il costo del biglietto, posto unico, è di 10 euro e può essere acquistato direttamente al botteghino del Teatro delle Energie, aperto già dalle 19,30. Lo spettacolo ha inizio alle ore 21.