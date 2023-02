Conad Adriatico, dono alle Pediatrie

Conad promuove la sostenibilità sociale ed ambientale anche attraverso le iniziative di collezionamento, il cui impegno in questo senso è proseguito a fine 2022 con l’attività “Con tutto il cuore, colleziona gesti d’amore” in partnership con Goofi by Egan. Travolti dalla positività e dall’allegria della collezione di simpatici gufi ispirati a divertenti personaggi natalizi per l’addobbo e la decorazione, realizzati con materiali green, i clienti Conad hanno dato il loro prezioso contributo sostenendo l’iniziativa caratterizzata da un importante risvolto solidale.

Per ogni premio distribuito Conad Adriatico ha devoluto 50 centesimi a favore di 5 ospedali e reparti pediatrici dei territori in cui opera donando la cifra complessiva di 146.000 euro.

"Anche quest’anno siamo orgogliosi di poter dare il nostro contributo e sostenere questa importante iniziativa attenta alla sostenibilità a favore degli ospedali pediatrici del nostro territorio. – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando –. Come cooperativa, il nostro impegno da sempre è quello di creare valore per le comunità in cui operiamo promuovendo la cultura dell’agire insieme, potendo contare sul costante supporto dei nostri clienti e dei Soci che con vicinanza e il loro lavoro quotidiano si impegnano a garantire il benessere dei territori in cui operano. Anche quest’anno grazie all’impegno di tutti, abbiamo raggiunto risultati che ci riempiono di orgoglio e che ci permettono di ribadire il nostro impegno concreto sul fronte del supporto ai territori e al tessuto sociale in cui operiamo: è una scelta positiva e di responsabilità per creare valore ed accompagnare le Persone e le Comunità verso un futuro più sostenibile".

La donazione interessa cinque importanti ospedali e reparti pediatrici del territorio di Conad Adriatico: la Fondazione Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona, l’Ospedale Santa Annunziata di Chieti, l’Ospedale Ferdinando Veneziale di Isernia, l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e l’Ospedale Antonio Perrino di Brindisi.

L’iniziativa, condotta a livello nazionale da Conad, ha permesso la donazione di oltre 2,2 milioni di euro a favore di 25 ospedali italiani per sostenere i reparti pediatrici. La collezione, composta da 12 Goofi, è realizzata in ABS 100% riciclato e disegnata da artigiani italiani per supportare e valorizzare le aziende del territorio.