Conad Adriatico, numeri boom Fatturato di 2 miliardi di euro

Si è tenuta sabato l’assemblea di bilancio di Conad Adriatico che ha presentato ai suoi soci i risultati positivi dell’ultimo anno. La Cooperativa archivia il 2022 con un fatturato di 2.001 milioni di euro, registrando un incremento del 8,19% rispetto al 2021, e un patrimonio netto consolidato di 278,4 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni, Conad Adriatico ha mantenuto un trend di sviluppo costante, con una crescita del fatturato del 120%. Nonostante la crisi energetica e l’aumento dell’inflazione, che hanno influenzato negativamente i consumi, anche nel 2022 Conad Adriatico ha ottenuto risultati incoraggianti raggiungendo una quota di mercato del 18,13%. Conad Adriatico si conferma primo gruppo distributivo in Abruzzo con una quota di mercato del 32,6% e prima azienda Top della grande distribuzione nelle Marche e la seconda per valore assoluto in Regione nella classifica stilata dalla Fondazione Aristide Merloni e dall’Università Politecnica delle Marche. Nel 2022, l’azienda si è dedicata al sostegno della sua base sociale e del potere d’acquisto dei consumatori, offrendo opportunità di risparmio attraverso una solida politica di supporto per i prodotti a marchio e iniziative di fidelizzazione, generando complessivamente oltre 84 milioni di euro di risparmio per i clienti. In particolare, è stata potenziata l’iniziativa "Bassi e Fissi" che consiste in un’ampia selezione di prodotti a marchio Conad. "L’anno appena trascorso è stato caratterizzato da un impegno costante per proteggere il potere d’acquisto dei clienti e sostenere lo sviluppo delle nostre imprese. Nonostante la difficile congiuntura economica, ci siamo adoperati per contenere i rincari – ha dichiarato l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando –, i risultati ottenuti nel 2022 confermano il nostro impegno nel promuovere uno sviluppo sostenibile, focalizzato sul benessere delle persone". Per il quadriennio 2022–2025 Conad Adriatico ha definito un ambizioso piano di sviluppo con investimenti per 352 milioni di euro con interventi mirati alla competitività. Gli investimenti riguarderanno le nuove aperture e l’efficientamento dei punti di vendita, la qualificazione dell’offerta commerciale e l’ottimizzazione del network logistico. L’importo complessivo impegnato nel 2022 nell’ambito del piano investimenti è stato di circa 84 milioni di euro, di cui 59 milioni destinati all’apertura di nuovi punti vendita. Anche dal punto di vista occupazionale, Conad Adriatico ha registrato risultati positivi nel 2022, con un aumento del numero dei collaboratori che ammonta a 8.279 (tra sede centrale e rete di vendita), con un incremento di 224 unità rispetto al 2021. Nel 2022 la rete di fornitori locali di Conad Adriatico conta 551 produttori locali, con i quali la cooperativa ha sviluppato un fatturato di 490,4 milioni, con un aumento di 56,1 milioni rispetto al 2021.