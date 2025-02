Conad Adriatico, oltre 150mila euro per gli ospedali

L’azienda Conad Adriatico ha annunciato che, in seguito all’iniziativa solidale ‘I gesti d’amore si fanno sentire’ (attiva nei punti vendita Conad alla fine del 2024), sono stati raccolti 152mila euro che saranno devoluti a sostegno di cinque ospedali e reparti pediatrici, situati nei territori in cui l’azienda si trova ad operare.

La raccolta fondi è stata resa possibile grazie alla generosità dei clienti dei supermercati Conad, che hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le campanelle di Natale, realizzate in plastica riciclata e ispirate ai personaggi dei film d’animazione Disney. Per ogni campanella acquistata, Conad Adriatico ha raccolto 50 centesimi dai propri clienti. Il ricavato totale sarà destinato a cinque ospedali, per finanziare reparti o progetti pediatrici, fornendo un sostegno concreto alle strutture sanitarie del territorio.

Gli ospedali, e i reparti pediatrici, interessati dalle donazioni sono i seguenti: la Fondazione dell’ospedale Pediatrico ‘Salesi’ di Ancona (Marche), l’ospedale civile ‘Giuseppe Mazzini’ di Teramo (Abruzzo), l’ospedale ‘A. Cardarelli’ di Campobasso (Molise), l’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza (Basilicata) e l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Puglia). L’iniziativa si inserisce in un progetto avviato a livello nazionale nel 2021, per sostenere gli ospedali italiani impegnati in progetti pediatrici.

In quattro anni, Conad ha raccolto 8 milioni di euro, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per dare serenità ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria. L’iniziativa solidale rientra nel progetto di sostenibilità della Conad ‘Sosteniamo il futuro’, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire dell’azienda: rispetto dell’ambiente; attenzione alle persone e alle comunità; valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

"Siamo orgogliosi – ha dichiarato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico – di annunciare un risultato, che dimostra ancora una volta il profondo senso di solidarietà e partecipazione delle nostre comunità. Gli ospedali pediatrici sono luoghi di cura e speranza; sapere che il nostro impegno, e quello dei nostri clienti, può sostenere progetti così importanti ci riempie di gratitudine e responsabilità. Grazie al coinvolgimento di tutti, possiamo promuovere iniziative che valorizzano il territorio e chi lo vive".

Giuliano Centinaro