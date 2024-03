Conad Adriatico si aggiudica un altro premio

Conad Adriatico si è nuovamente aggiudicata il prestigioso premio Cx Store Award come miglior insegna per rapporto qualità prezzo nel Medio Adriatico, confermandosi al primo posto per i consumatori residenti nelle Marche, in Abruzzo e Molise per il quinto anno consecutivo.

Il premio, assegnato da Promotion Magazine e Amagi, è il risultato di un’accurata indagine condotta su un panel di 17.541 famiglie che ha permesso di valutare le opinioni dei clienti riguardo ad oltre 190 insegne, riconoscendo a Conad Adriatico la capacità di garantire prodotti di elevata qualità a prezzi competitivi nei territori in cui è presente.