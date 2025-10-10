Conad, Casa del Gusto aperta anche oggi

Atenei intolleranti
10 ott 2025
EMIDIO LATTANZI
A Monsampolo ha riaperto i battenti ’La Casa del Gusto’, la manifestazione biennale di Conad Adriatico giunta alla 13esima edizione,...

A Monsampolo ha riaperto i battenti ’La Casa del Gusto’, la manifestazione biennale di Conad Adriatico giunta alla 13esima edizione, che fino a oggi riunirà oltre 180 produttori e fornitori da tutta Italia. L’evento celebra le filiere agroalimentari locali e nazionali, promuovendo un modello fondato su qualità, sostenibilità e cooperazione.

Per l’amministratore delegato Antonio Di Ferdinando, è un momento in cui "si dà voce ai produttori e si rinnova l’impegno a sostegno dei territori. È qui che la cooperazione trova la sua espressione più autentica, perché significa crescere insieme, sostenere chi investe in qualità e trasformare questo impegno in sviluppo che rimane nelle comunità. La manifestazione racconta la passione e la competenza di chi lavora ogni giorno con autenticità, restituendo a tutti un patrimonio collettivo di valori ed esperienze. Guardiamo al futuro con la convinzione che solo unendo forze e competenze sia possibile affrontare le sfide e aprire nuove opportunità per le comunità in cui operiamo".

Il direttore marketing Federico Stanghetta ha evidenziato che "dietro ogni prodotto c’è un percorso fatto di fiducia e relazioni consolidate. Con La Casa del Gusto ribadiamo una strategia che punta a costruire un’offerta distintiva, capace di coniugare qualità delle filiere e varietà assortimentale. La nostra competitività si fonda sulla capacità di proporre ai clienti un paniere unico, che integra produzioni locali di eccellenza con brand nazionali e internazionali selezionati con cura, così da rispondere in modo mirato a esigenze di consumo sempre più diversificate". Ad oggi la rete delle partnership di Conad Adriatico coinvolge 549 produttori, con un giro d’affari che supera i 539 milioni di euro.

