Conad premia gli studenti

‘Scrittori di classe’ ha i suoi vincitori. Tra i 12 scelti a livello nazionale, il Conad Adriatico premia la classe 2A della scuola primaria ‘P. Santini’ di Loro Piceno a Macerata e la classe 2D della scuola primaria ‘Giovanni XXIII’ di Martina Franca a Taranto. Conad conclude con una premiazione il concorso nazionale di scrittura creativa rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Così termina la decima edizione del progetto, che nasce come parte integrante di ‘Insieme per la scuola’, l’iniziativa di Conad per il sostegno alla crescita dei più piccoli. Il tema dell’anno è stata ‘La Magia del fantasy: storie ed emozioni al summer camp’, dedicato quindi alla scoperta di un tassello fondamentale della vita di ognuno, le emozioni. Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico, commenta così l’iniziativa: "Questo progetto ci permette di rinnovare annualmente il nostro impegno a fianco delle scuole nei nostri territori. Generare valore a partire dal quotidiano, come hanno saputo fare i giovani studenti nell’elaborazione dei loro racconti, è un esercizio che facciamo anche noi portando stimoli nuovi all’interno delle comunità in cui operiamo ogni giorno". Il progetto ha coinvolto in questa edizione quasi 30mila classi appartenenti a oltre 5.300 scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato più di 6mila racconti entrati in graduatoria per la selezione finale. I racconti vincitori sono stati pubblicati in un volume intitolato ‘La Magia del fantasy – storie ed emozioni al summer camp’, che i clienti potranno ottenere gratuitamente collezionando 20 bollibri nei punti vendita fino al prossimo 11 giugno. Dal 15 aprile al 26 maggio, inoltre, ogni 20 euro di spesa, verrà distribuito il buono di insieme per la scuola che potrà essere donato agli istituti scolastici per richiedere gratuitamente attrezzature informatiche e supporti didattici.

o.f.