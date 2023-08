Concerto al santuario dell’Ambro C’è l’Ensemble Fanzago Baroque

Dopo l’ultimo successo del pianista Emanuele Arciuli, a Sant’Elpidio a Mare, il cartellone di ’Armonie della sera’ ritorna al santuario della Madonna dell’Ambro, nel comune di Montefortino, per un concerto dell’Ensemble Fanzago Baroque, oggi con inizio alle 19,30. Saranno Vincenzo Bianco, violino barocco, Leonardo Massa, violoncello barocco e Debora Capitanio al clavicembalo a dar vita ad un programma dedicato a musiche di Andrea Falconieri, Nicola Matteis, Giovan Battista Pergolesi, Emanuele Barbella, con arie, danze e sonate dal gusto barocco. L’Ensemble Fanzago Baroque, fondato da Vincenzo Bianco e Leonardo Massa, prende il nome dall’architetto e scultore barocco Cosimo Fanzago, nelle cui opere l’aspetto ritmico e sonoro della Natura divengono Musica come pensiero e linguaggio della materia. "Sono sempre molto felice di portare un evento di Armonie della sera nella poetica sacralità e natura del santuario della Madonna dell’Ambro – dice il direttore Marco Sollini –, di godere della profonda spiritualità di un luogo meraviglioso delle Marche e di incontrare il Rettore Padre Gianfranco, noto come Frate Mago, che ben comprende il nostro lavoro e gli sforzi che facciamo per portare la grande musica in giro per le Marche e per tutta Italia".