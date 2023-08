Concerto all’alba sul lungomare con ’AB & C Trio’

Il cartellone di ’Armonie della sera’, noto per potare la grande musica nei luoghi d’incanto d’Italia e in tutte le Marche, è giunto all’ultimo appuntamento di agosto con un concerto pieno di buoni auspici. Per la prima volta all’alba, ovvero alle 5.45 di domani alla rotonda sul lungomare, gli affezionati di ’Armonie della sera’ e tutti i turisti di Porto Sant’Elpidio potranno godere di un bellissimo concerto del ’AB & C Trio’, ovvero Francesco Attesti, pianoforte, Maurizio Bozzi, basso elettrico e contrabbasso, Maicol Cucchi, batteria e percussioni proporranno un concerto affascinante con pagine di Bach, Piazzolla, Mozart rivisitate in chiave un po’ moderna-jazzistica.

Il concerto si realizza in collaborazione con il Comune di Porto Sant’Elpidio e in qualche modo segna anche una nuova pagina di ’Armonie della sera’ che per la prima volta inserisce nel cartellone un evento in orario insolito. Affiatati e dalla pregevole esperienza nazionale e internazionale gli artisti giungeranno a Porto Sant’Elpidio per riempire di note musicali il sorgere del sole, assieme al pubblico che vorrà godere di un’esperienza unica. Ai primi cento giunti per ascoltare il concerto, aingresso gratuito, l’Associazione Marche Musica, che organizza da quasi un ventennio la rassegna offrirà anche un ’buono colazione’.