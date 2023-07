Concerto de ’Il volo’ in piazza Lunedì dalle 8 via ai biglietti gratis

Saranno distribuiti da lunedì mattina i biglietti gratuiti per assistere al concerto de ‘Il Volo’ in programma, il 21 luglio, alle 21.30, in piazza del Popolo. A comunicarlo sono stati gli organizzatori, che però non hanno fatto alcun riferimento alla residenza del richiedente i ticket quale condizione necessaria per prenderli. Dunque, non è chiaro se potranno averli sono i residenti del Piceno o chiunque. I biglietti, comunque, si potranno ritirare esclusivamente recandosi al botteghino del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo che – come comunicano gli organizzatori – "sarà operativo dalle 8 di lunedì 10 luglio fino all’esaurimento dei biglietti disponibili (ovviamente negli orari canonici di apertura ndr)". E’ stata, inoltre, ribadita la possibilità di avere al massimo 2 biglietti a persona. Inoltre, l’organizzazione ha fatto sapere che durante lo svolgimento del concerto sarà posizionato un maxi schermo in piazza Arringo che trasmetterà in diretta il live. Live che rientra nel cartellone del festival ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, format di spettacoli dal vivo di arte varia promosso dalla Compagnia dei Folli e reso possibile grazie all‘Art bonus’. Quest’ultimo dà la possibilità alle imprese culturali di ricevere sostegno da aziende e privati che, sulle donazioni effettuate, possono godere di uno sgravio fiscale diventando ‘mecenati’ e amici della cultura. Nel caso specifico, i due ‘mecenati’ locali che hanno sposato l’idea sono stati Fainplast srl e Panichi srl. Per Fainplast la decisione di sostenere con l’ ‘Art bonus’ il progetto della Compagnia dei Folli è coincisa con i festeggiamenti per i 30 anni di attività, in occasione dei quali ha deciso di finanziare proprio il concerto de ‘Il Volo’. I tre tenori saranno accompagnati sul palcoscenico da un’orchestra.

Lorenza Cappelli