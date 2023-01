Concerto della Speranza al teatro delle Energie

Domani pomeriggio alle 18, al teatro delle Energie di Grottammare si terrà il ’Concerto della Speranza’ tenuto dal gruppo ’Riviera delle Palme Ensemble’. In programma musiche di Verdi, Strauss, Mascagni, Piovani, Morricone ed altri. Direttore sarà il maestro Salvatore Accardi. Il gruppo si compone di 12 elementi tra cui il musicista Sergio Capoferri 1° Corno, Fisarmonica e Organo. "Si tratta di un concerto incastrato nella recitazione di Piergiorgio Cinì – ha affermato Capoferri – che per l’occasione sarà diretto dal grande maestro Accardi che lavora per elevare il valore dei nostri musicisti". Il sindaco Enrico Piergallini ha espresso soddisfazione per questo nuovo lavoro che vede ancora una volta insieme Piergiorgio Cinì e Salvatore Capoferri che hanno sempre riscosso un grande successo a ogni iniziativa. "Un concerto pomeridiano, di domenica, ad ingresso libero – ha affermato il sindaco Piergallini – ci mancava da tempo e questa volta ha un grande significato poiché, di fatto, chiude le iniziative a Grottammare, dedicate alla figura di Sisto V". Piergiorgio Cinì ha inviato i cittadini a partecipare numerosi e a predisporre l’animo a momenti migliori anche attraverso la musica e le parole.