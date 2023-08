Concerto dell'Accademia Organistica a Sant'Elpidio a Mare

Con l’inizio d’agosto, come ormai accade da quasi mezzo secolo, prende il via stasera la 49esima edizione della stagione concertistica promossa dall’accademia organistica Elpidiense nella basilica della Misericordia, che animerà tutti i venerdì del mese. L’apertura della rassegna è affidata a un concerto per ensemble di ottoni e organo. Si esibirà il quintetto di ottoni ‘Aeris’ composto da affermati concertisti e docenti: alle trombe Mario Bracalente (docente al ‘Morlacchi’ di Perugia) e Nicola Santochirirco (conservatorio ‘Casella’ de L’Aquila); al corno, Giovanni D’Aprile (anche lui docente al ‘Casella’); al trombone, Stefano Bellucci (collaboratore delle maggiori orchestre) e alla bassotuba, Federico Bruschi (del ‘Morlacchi’ di Perugia). La parte organistica del concerto è affidata al maestro, Fabio Cionfini, già noto al pubblico elpidiense, docente al ‘Briccialdi’ di Terni, direttore artistico della fondazione Cucinelli e dell’accademia Hermans che si esibirà in uno dei due organi storici, Nacchini e Callido, perfettamente funzionanti custoditi in basilica. La proposta musicale sarà di particolare interesse e originalità in quanto saranno proposte musiche fra il XVI e il XVIII secolo. nizio concerto ore 21.30 con ingresso libero.