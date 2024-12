Concerto di fine anno a San Benedetto: Orchestra Sinfonica G. Rossini e Riccardo Bisatti

Come nella tradizione sambenedettese, torna il Concerto di fine anno, che si preannuncia come un evento dalla grande e qualificata offerta musicale e di grande festa, organizzato dal comune di San Benedetto e dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia per salutare il 2024, che ancora una volta se ne va anche all’insegna della musica classica.

Appuntamento lunedì 30 dicembre, alle 21, al Palariviera, con l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro: partner del Rof di Pesaro, è una delle realtà concertistiche più importanti a livello internazionale, ma di particolare rilievo è la presenza del Direttore d’Orchestra Riccardo Bisatti, dal 2023 inserito dalla rivista Fortune Italia fra i 40 under 40 più influenti nella cultura italiana.

"Il programma è travolgente: prevede l’esecuzione dei brani più belli dei tradizionali concerti di inizio e fine anno, con la famosa Sinfonia di Rossini dal Barbiere di Siviglia, l’Arlesienne di Bizet, Shostakovich ed estratti dal balletto Raymonda di Glazunov. Bis a sorpresa, ma posso anticipare che tra questi ci sarà la tradizionale Marcia di Strauss, per un finale corale, con la partecipazione del pubblico", afferma Rita Virgili Presidente della Fondazione, nel ringraziare l’amministrazione comunale per il sostegno, e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli.

Per l’assessore alla cultura Lia Sebastiani "il concerto rientra negli appuntamenti storici della città e il lavoro della Gmi è costante ed encomiabile".

Il tutto sarà impreziosito dagli interventi della storica Scuola di danza professionale Prima Musa, con le coreografie dei Maestri Alberto Liberato Scioli e Adriana Posta. "Parteciperanno circa quaranta allievi, suddivisi in tre gruppi, coinvolti ne ’Il barbiere di Siviglia’ e nei tre estratti dal balletto Raymonda", spiega il maestro Scioli.

Saranno oltre cento artisti, sul palco del Palariviera, per un grande momento di musica, canto e danza, e per scambiarsi gli auguri. Al termine, infatti, nel foyer della sala è in programma un brindisi augurale con i vini delle cantine Le Caniette, Pantaleone e il Conte di Villaprandone, che si tingerà anche di sociale, alle luce della partecipazione dei prodotti della Locanda del Terzo settore – Centimetro Zero.

Contenuto il costo dei biglietti: Intero euro 10, ridotto 7 (fino a 21 anni e iscritti Utes). Vendita nel circuito ciaotickets, nelle rivendite autorizzate ciaotickets, presso la Tabaccheria Marchionni a Grottammare e la Libri ed eventi di San Benedetto. Info 380 5921393.