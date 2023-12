Concerto di fine anno, emozioni al Palariviera

Stasera al Palariviera di San Benedetto andrà in scena il Concerto di Fine Anno, alle ore 21: protagonista l’Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro diretta da Riccardo Bisatti. Sara un programma travolgente, che vede una prima parte davvero d’eccezione, con la presenza di due grandi solisti: apertura a cura del trombonista Lito Fontana, molto noto in città, che ha portato il nome di San Benedetto in giro per il mondo, il quale eseguirà due brani famosi di Piazzolla e la Russian dance di Boehme, e la pianista Leonora Armellini, una delle più importanti a livello internazionale, prima donna italiana ad aver scalato le vette del Concorso Chopin di Varsavia, competizione considerata come il vertice del pianismo mondiale, la quale eseguirà il bellissimo concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Ravel, dai toni impressionistici e jazzati, di grande difficoltà tecnica e di grande impatto.

Nella seconda parte, invece, saranno protagonisti i tradizionali brani dei concerti di inizio e fine anno, con La gazza ladra di Rossini e le Danze Ungheresi di Brahms, che saranno impreziosite dagli interventi di danza della storica Scuola di Danza Professionale di San Benedetto, Prima Musa, con le coreografie dei Maestri Alberto Liberato Scioli e Adriana Posta. Oltre cento artisti sul palco del Palariviera, per un grande momento di musica, canto e danza, ma anche una serata per scambiarsi gli auguri e ritrovarsi; al termine infatti si terrà nel foyer della sala del Palariviera un brindisi augurale con i vini delle cantine del territorio Le Caniette, Pantaleone e il Conte di Villaprandone. Quest’anno il brindisi si tinge anche di sociale, con la partecipazione dei prodotti della Locanda del Terzo settore – Centimetro Zero. Ci sono ancora biglietti disponibili. Intero 10 euro, ridotto 7 (fino a 21 anni) e iscritti Utes . Vendita on line nel circuito ciaotickets, in tutte le rivendite autorizzate ciaotickets. Info presso il Comune di San Benedetto e Gioventù Musicale 380 5921393 , numero al quale è anche possibile effettuare la prenotazione telefonica dei biglietti.

Stefania Mezzina