Concerto ed emozioni all’alba

Il suggestivo giardino ’Nuttate de lune’ ha accolto tantissime persone, che hanno scelto di partecipare al tradizionale concerto all’alba di Ferragosto, che ha unito musica ed emozioni, in un contesto naturale, offrendo la visione del mare sullo sfondo, le prime luci del giorno e gli artisti che hanno incantato il pubblico grazie alla loro performance.

Il concerto ’Sings Ivan Graziani’ è stato eseguito da un’ensemble del Conservatorio ’Gaetano Braga’ di Teramo, la Gran Sasso Orchestra, con l’organizzazione di Seventeen Eventi e dell’Istituzione Musicale ’Antonio Vivaldi’ di San Benedetto, con la direzione artistica di Federico Paci, ed è stato aperto dall’assessore alla cultura Lia Sebastiani e dal presidente del Vivaldi, Lito Fontana.

Il tributo al cantautore abruzzese che quest’anno avrebbe festeggiato ottant’anni ha visto unite le fantastiche e intensive voci di Linda Valori e Alessia Martegiani con la musica eseguita da Fabrizio Mandolini al sax, Fabio Macera alle chitarre, Toni Fidanza al piano, Francesco Carlesi ai sintetizzatori, Maurizio Rolli al basso, Davide Ciarallo alla batteria e l’Orchestra d’archi del Conservatorio Braga.

Sono stati eseguiti alcuni pezzi di Graziani, come ’Monna Lisa’, ’Agnese’, ’Pigro’ ’Lugano addio’, ’Firenze (Canzone triste)’, ’Il chitarrista’ (arrangiamenti di Fidanza, Rolli e Carlesi). Emozionante anche l’omaggio a un altro grande nome della musica italiana quale Lucio Battisti, con il brano ’Emozioni’, applauditissimo e condiviso nella sua esecuzione, in alcuni momenti, dal pubblico, che ancora una volta ha dimostrato di gradire questo evento, ormai una tradizione che sarebbe bello rinnovare anche più volte nella stagione estiva.

Stefania Mezzina