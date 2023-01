Concerto nel santuario del Beato Antonio con il coro ’Crux Fidelis’

È stato intitolato ‘Aspettando i Re Magi e la Befana’ il concerto che si terrà giovedì alle 21 nel santuario del Beato Antonio di Amandola, promosso dall’amministrazione in collaborazione con la corale cittadina. Si esibiranno il coro ‘Crux Fidelis’ di Francavilla d’Ete, fondato nel 1970 per iniziativa dello storico direttore Francesco Tomassoni con il quale partecipò già nel 1978 alla prestigiosa rassegna internazionale delle ‘Cappelle Musicali’ di Loreto, che sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Guido Alici. Si esibirà in successione la corale interparrocchiale di Amandola, costituita dall’unione delle corali delle chiese di Casa Tasso, San Cristoforo, Taccarelli e Beato Antonio formatasi in occasione del ‘Concerto per Amandola’, tenutosi lo scorso 27 novembre in omaggio a Monsignor Marco Frisina, compositore di musica sacra e colonne sonore, accompagnata all’organo da Federica Paciotti, al flauto da Alessandra Funari sotto la direzione di Fiorella Bonfigli. Ospite della corale sarà Thomas Tossici. Ingresso libero, per info 0736-840731.