Concerto nella Cattedrale

L’Academy Liszt Music Art di Grottammare organizzerà domani sera alle ore 21 un concerto di musica classica con ingresso gratuito nella Cattedrale Santa Maria della Marina in San Benedetto con il maestro MinJung Beak, pianista del Sud Korea che eseguirà musiche di Rachmaninoff. "Nei 40 anni dell’ALMA, che festeggeremo per tutto il 2024, la tradizione dei nostri Concerti si rinnova come un dono musicale al Piceno e al suo pubblico - spiegano gli organizzatori – Ringraziamo lo IAT di San Benedetto e la Regione Marche, Dipartimento Sviluppo Economico per l’omaggio che sarà dato alla pianista al fine di valorizzare il nostro territorio ricco di storia, cultura e arte". MinJung Baek ha iniziato a studiare pianoforte all’età di quattro anni e il suo talento è stato immediatamente riconosciuto quando ha partecipato al primo concorso a 5 anni. Ha vinto più di 50 premi in concorsi nazionali coreani.