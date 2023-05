Concerto per la pace all’auditorium Neroni

Da un progetto artistico del maestro Ada Gentile e con l’organizzazione dell’associazione ‘Culturalmente Insieme’ di Francesca Filauri, nasce l’importante appuntamento musicale ‘Concerto per la pace. Omaggio a Ennio Morricone’ in programma sabato, alle 18, all’auditorium ‘Neroni’. Un evento di grande caratura artistica che proporrà all’ascolto brani di quattro compositori, Albino Taggeo, Stefano Cucci, Lamberto Lugli e Ada Gentile, che sono stati scritti appositamente per l’occasione, e brani di Ennio Moricone ispirati alla pace quale auspicio affinché quella in Ucraina termini al più presto. Ad esibirsi sarà l’ensemble Pentarte diretta da Stefano Cucci. "Questo concerto per la pace è importante – dice il sindaco Fioravanti – perché Ascoli è per eccellenza la città della pace. L’amministrazione vuole ogni giorno lavorare per sensibilizzare, soprattutto i più giovani, sull’importanza del tema. Quando è iniziato il conflitto tra la Russia e l’Ucraina, Ascoli si è subito attivata per ospitare gli ucraini. Dunque, è un concerto che vuole, attraverso la musica, sensibilizzare la ragione di chi non sta dimostrando di averla in questo momento. Ascoli il 13 maggio urlerà al mondo il bisogno di pace. Grazie alla Gentile abbiamo portato nelle cento torri molti giovani artisti che, attraverso la musica, hanno potuto conoscere la bellezza della nostra città. Abbiamo aumentato gli eventi culturali di qualità, negli ultimi quattro anni, del 50%. Ciò richiede grande lavoro politico e amministrativo. Gli eventi di qualità permettono di aumentare le presenze". L’assessore agli eventi Monia Vallesi ringrazia il maestro Gentile che, a sua volta, sottolinea come "Ascoli sia una città dedita alla pace. Un concerto così è uno dei pochissimi che in questo momento si possono ascoltare in Italia. Siamo quattro compositori che hanno scritto per la pace e per questo concerto. I nostri brani si alterneranno con quelli di Morricone, le cui musiche non si possono riprodurre, ma che noi avremo grazie a Cucci che è stato un suo allievo e ne ha l’esclusiva". Al concerto sarà presente anche Stefano Papetti che guiderà all’ascolto dei brani musicali, mentre Francesca Filauri declamerà un testo della poetessa ascolana Ivana Manni utilizzato nell’opera ‘Un’ansia di pace’ della compositrice Ada Gentile che, negli anni ‘90, è stata eseguita con grande successo sia a Mosca che a Kiev. L’ingresso al concerto di sabato è gratuito.

Lorenza Cappelli