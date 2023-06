Concerto speciale Il Volo in piazza a luglio per i 30 anni di Fainplast: "Un regalo alla città"

di Peppe Ercoli

"E’ il regalo che vogliamo fare ai nostri dipendenti e alla città in occasione dei 30 anni di attività della Fainplast". Con queste parole Battista Faraotti conferma la notizia che vi abbiamo anticipato nell’edizione del Carlino di ieri riguardante il concerto de ’Il Volo’ che avrà luogo il 21 luglio in piazza del Popolo con ingresso gratuito. L’annuncio ufficiale e tutti i dettagli si conosceranno domani quando sarà svelato il programma delle manifestazioni allestite in occasione del trentennale della Fainplast che, oltre allo show de ’Il Volo’, prevede altri appuntamenti, anche con artisti locali. "Il merito è tutto di mia figlia Roberta che ha curato l’organizzazione nei minimi dettagli. A me ha chiesto solo se ero favorevole e come avrei potuto non esserlo vista la portata di questi artisti che vanno assolutamente per la maggiore. Speriamo allora di fare bella figura e regalare una serata di grande musica alla città e ai nostri dipendenti: lo meritano tutti" prosegue Battista Faraotti. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno accompagnati da un’orchestra di una trentina di elementi a conferma che si tratterà di un vero e proprio evento. Quella di Ascoli sarà l’unica data de ’Il Volo’ nei mesi di luglio e agosto. Il trio non aveva messo in conto di fare alcun concerto in piena estate, concedendosi una pausa dopo il tour europeo, i concerti di Verona e prima degli spettacoli di Milano e settembre e il tour che li vedrà in autunno in America Latina; ma la diplomazia li ha convinti ad accettare la proposta della famiglia Faraotti che coprirà le spese del concerto in programma la sera del 21 luglio in piazza del Popolo. L’organizzazione ha coinvolto anche il Comune di Ascoli per quanto riguarda l’utilizzo del "salotto" ascolano, i sopralluoghi per stabilire dove posizionare il palco, la logistica, le autorizzazioni e quanto altro rientra nelle competenze dell’amministrazione.

In piazza del Popolo troveranno posto circa 2.300 persone, tutte a sedere; probabilmente un numero che non sarà in grado di soddisfare la richiesta che si annuncia particolarmente alta; ma prima di tutto viene la sicurezza e la piazza non può contenere un numero maggiore di sedie e di persone, oltre agli addetti ai lavori. Roberta Faraotti ha iniziato a pensare alla fine dello scorso anno ai festeggiamenti per il trentennale della Fainplast, buttando giù con alcuni collaboratori una serie di idee che hanno infine trovato concretizzazione nelle ultime settimane.