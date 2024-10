Concessione gratuita di 200 ulivi da potare: pubblicato il bando

Come ogni anno il comune di Grottammare mette a bando la concessione gratuita di circa 200 piante pubbliche per la raccolta delle olive nel triennio 2024-26 e relativa potatura. L’avviso scade venerdì 11 ottobre. L’unico requisito necessario per partecipare è la residenza nel comune di Grottammare. Dislocati in diversi luoghi della città, all’interno di parchi o altre aree verdi pubbliche, ai fini dell’assegnazione gli alberi di ulivo saranno suddivisi in lotti, in base alla formula ’piante censite/domande pervenute’. La concessione è a titolo gratuito e consente esclusivamente lo svolgimento di attività strettamente finalizzate alla raccolta delle olive, fatta personalmente dal titolare della concessione, o al più, con l’aiuto di altre persone che devono essere indicate nella richiesta di assegnazione. Non è consentita la sub-concessione e non saranno ammesse le domande presentate da più membri dello stesso nucleo familiare o da titolari di concessione di orti urbani.