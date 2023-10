"Concessioni balneari, c’è speranza"

Si profilano buone notizie per i concessionari di spiaggia in merito alla Bolkestein. Grande fiducia è stata espressa dall’avvocato Vincenzo De Michele, di Foggia, esperto in contenzioso europeo, che sabato ha partecipato all’incontro svoltosi nella concessione ’Stella Marina’ convocata dal presidente dell’Itb Italia Giuseppe Ricci. Ora occhi puntati su giovedì, ore 15,30, quando nella Sala Verde di Palazzo Chigi si riunirà il Tavolo Tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali. "Siamo alle battute finali della vicenda concessioni balneari – esordisce l’avvocato De Michele – Il 5 ottobre si chiuderà il tavolo per divulgare i dati della mappatura del territorio demaniale da cui risulta che non c’è scarsità delle risorse e che quindi dette concessioni sono a tempo indeterminato, proprio perché non vi è la scarsità delle risorse. Dopo la sentenza del 20 aprile del 2023, infatti, della Corte di Giustizia, che aveva evidenziato come fosse necessaria la verifica della scarsità delle risorse a livello nazionale, ha denunciato al Parere Motivato e quindi la procedura di infrazione può considerarsi archiviata. Viene così sconfessata tutta la linea del Consiglio di Stato e della stessa Commissione europea. Bene ha fatto il Legislatore nazionale del Governo Meloni a sospendere le gare a tempo indeterminato contestualmente alla decadenza del termine per i decreti legislativi di riordino della materia, che non sono stati mai emanati, anticipando e consolidando così, l’interpretazione che già si doveva fare, e non si è fatta, della disciplina europea. In definitiva, i concessionari balneari possono stare tranquilli per il futuro e possono programmare gli investimenti che sono stati paralizzati dal Giudice amministrativo che si è illecitamente sostituito al Legislatore nazionale".

L’avvocato conclude con un ringraziamento al nostro giornale: "Il Resto del Carlino ripotò la mia intervista in cui dicevo d’aver appreso da uccellino che la Commissione Europea il 19 aprile 2023 avrebbe notificato all’Italia il Parere Motivato sulle concessioni balneari minacciando di sospendere i fondi del Pnrr. Quell’intervista e quella mia minaccia di recarmi davanti alla procura di Bruxelles per denunciare il comportamento incredibile della Commissione Europea, ebbe un effetto immediato. Sicuramente, senza quell’avvertimento, ripreso a livello nazionale, di adire le vie legali in sede penale, questa vicenda sarebbe andata diversamente in danno dei concessionari".

Marcello Iezzi