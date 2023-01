Concessioni balneari Diritti ed emendamento che sposta la scadenza

di Andrea Agostini*

Fratelli d’Italia con una proposta di emendamento al Milleproroghe, prima firmataria la senatrice Lavinia Mennuni, intende spostare la scadenza di efficacia delle concessioni balneari del 311223 fino "all’approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina". Il tema è quello delle proroghe di efficacia delle concessioni demaniali marittime turistico ricreative e sportive, esploso il 6721 con la sentenza n.139 quando la Corte Costituzionale dichiarò l’incostituzionalità delle norme del Friuli-Venezia Giulia di estensione delle concessioni al 311233. La motivazione fu che la competenza legislativa è dello Stato e non delle Regioni, ma la sostanza del problema riconduceva alla Corte di Giustizia UE, 14716, per la quale contrastano con il diritto europeo le norme nazionali di proroga automatica, principio recepito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 91121 n. 17,18, che disapplicarono la proroga al 311233 disposta dalla legge 30122018, n. 145. Governo Draghi e dal 27822 con legge 5822, n. 118, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, si prevede l’efficacia delle concessioni in essere fino al 311223, salvo un differimento motivato per difficoltà oggettive di procedura selettiva al 311224.

Lobbismo e ricerca di consenso popolare mettono a rischio l’erogazione delle risorse del Pnrr? Non saprei, ma di certo oggi la pubblica amministrazione non è in grado di rispettare le scadenze previste. Si invocano giustamente trasparenza, imparzialità, libertà di concorrenza, ma è stata fatta una mappatura delle concessioni? Lo pretendono esigenze di difesa e di sicurezza, come di mercato. Come individuare le aree da mettere in gara e frazionarle per favorire le "piccole imprese"? Come dare "adeguata considerazione" a "investimenti, valore aziendale dell’impresa, beni materiali e immateriali, professionalità" acquisite dagli operatori? Quando è la stessa legge a dire che i decreti attuativi chiamati a rispondere alle domande che precedono dovranno intervenire entro il 2722023, è evidente che le informazioni propedeutiche necessarie alle gare non arriveranno mai in tempo utile a rispettare la scadenza di efficacia delle concessioni al 31122023. *avvocato