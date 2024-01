Concluse le lezioni da barman, 12 gli alunni ’diplomati’ dalla Cna

Le lezioni si sono concluse ed è ufficiale: il corso gratuito di primo livello per barman promosso dal ristorante Osterie & Botteghe Francescane in collaborazione con la Cna di Ascoli Piceno e l’associazione Accademia del Gusto è giunto al termine con successo. Il professor Marco Pompili, fuori dall’orario di chiusura del locale, ha istruito 12 allievi per i mesi di novembre e dicembre. A partecipare sono stai Giulia Akponine, Aurora Alberti, Ludovica Capponi, Ester Costantini, Francesca Falcioni, Valeria Fazzini, Giulia Marcantoni, Luca Panichi, Francesco Salomone, Filippo Sestili, Riccardo Silvestri e David Tomassetti. Il coinvolgimento della Cna di Ascoli e l’Accademia del gusto ha reso possibile frequentare il corso gratuitamente senza oneri di costi delle materie prime, attrezzature necessarie o spazi. "Una scelta dettata dalla volontà di offrire un percorso qualificato di formazione in un settore che, in particolare nel centro storico di Ascoli, coinvolge da anni un considerevole numero di operatori e realtà imprenditoriali del territorio".

Ottavia Firmani