’Concola di Cupra’ col Marchio DeCo

Da ieri è iniziata una nuova storia per la ’Concola di Cupra Marittima’, insignita dal marchio De.Co (Denominazioni Comunali). E’ il frutto di un lungo lavoro di squadra che ha visto impegnati, insieme agli amministratori, anche il Pro Loco, molte associazioni, tra cui la Cooperativa dei vongolari, il Museo Malacologico, l’Archeo club, AmoCupra e l’associazione dei balneari ’CuprAmare’ con il presidente Pietro Aureli.

Il sindaco Alessio Piersimoni ha ripercorso le tappe che hanno portato a questo risultato e la storia della Concola. "Cupra Marittima oltre ad essere identificata dal mare, dall’ambiente, dalla ciclabilità ora può essere riconosciuta anche per il marchio della Concola De.Co, quella pescata di fronte alla nostra costa – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Vogliamo che diventi la nostra migliore offerta gastronomica. Ora sarà importante la divulgazione a iniziare dalle scuole". Intanto tutte le realtà coinvolte stanno lavorando per l’iniziativa del 25 giugno, quando cooperativa vongolari, balneari, Pro Loco, AmoCupra metteranno in scena "Concolando" una grande festa in cui la "Concola di Cupra" sarà la vera regina della giornata. "E’ un riconoscimento che abbiamo dato alla Concola che viene pescata nella zona di mare denominata A 19.2, di fronte a Cupra e che ha caratteristiche organolettiche specifiche – ha affermato il vice sindaco, Lucio Spina – Con le associazioni faremo in modo che sia riconosciuta a livello nazionale ed oltre. Il turista che viene a Cupra deve trovare il prodotto con il marchio della De.Co. ed invito i cittadini a fare la loro parte per promuove la Concola, il cui percorso è iniziato oggi".

Alla presentazione è intervenuto anche Loris Rocchi, presidente dell’Associazione ’Chi mangia la foglia’, che ha svolto un ruolo di coordinamento, partendo dalla Mostra Malacologica fino alla promozione delle specialità culinarie. Gerardo Fragoletti, presidente della cooperativa vongolari ha spiegato perché hanno sposato il progetto di Cupra Marittima. "Le prime vongolare sono nate qui e il prodotto ha caratteristiche organolettiche particolari – ha affermato Fragoletti – Tutte le zone di pesca sono seguite dalle autorità sanitarie, ma l’area A 19.2, storicamente è zona prolifera e con prodotto che può essere direttamente inviato al consumo". Interessanti anche gli interventi della dottoressa Donatella Rodilossi, nutrizionista e vice presidente della Pro Loco e Giovanni Ciarrocchi presidente dell’Archeo Club.

Marcello Iezzi