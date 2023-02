’Concola di Cupra Marittima’, arriva il riconoscimento De. Co.

La De.Co. (denominazioni comunali) in arrivo per la "Concola di Cupra Marittima". L’argomento figura nel prossimo consiglio comunale convocato per venerdì alle 19. Prima di affrontare questo argomento, che andrà ad aggiungere un nuovo tassello nella valorizzazione del territorio di Cupra Marittima, il civico consesso dovrà confermare l’aliquota Imu e l’aliquota Irpef che resterà invariata rispetto all’anno precedente. Al quarto punto, arriva la discussione sul nuovo regolamento comunale del gruppo di volontariato di Protezione Civile, necessario per la redazione del nuovo piano di emergenza comunale. A seguire il civico consesso sarà chiamato ad approvare la modulistica per il riconoscimento della De.Co. denominazione comunale di origine, per la valorizzazione delle attività peculiari, tradizionali ed etno-gastronomiche locali.

Un passaggio necessario per arrivare poi alla De.Co. per la "Concola di Cupra Marittima". Il punto all’ordine del giorno, come puntualizzano il sindaco Piersimoni ed il vice sindaco Lucio Spina, è stato sollecitato dalle Associazioni del territorio e faceva parte del programma politico di questa amministrazionbe. Solo quelle pescate nel settore di mare 19.2, di fronte alla costa della località balneare, potranno fregiarsi del logo De.Co. di "Concola di Cupra Marittima".