’Concola’, occhio all’etichetta. La cuprense ora va specificata

Occhio alla vetrofania della ’Concola cuprense’ esposta all’ingresso dei ristoranti. In quei locali si possono gustare piatti tradizionali confezionati a regola d’arte come facevano le mamme e le nonne di decenni addietro. Ma c’è di più, le ’concole’ (vongole) devono essere quelle pescate in un tratto di mare davanti alla costa del comune di Cupra Marittima. Allora cerchiamo di capire questa innovazione gastronomica che va ad arricchire il già importante patrimonio eno-gastronomico del territorio della rinomata località balneare. All’inizio dell’estate 2023 il comune di Cupra Marittima ha istituito il registro De.Co. (Denominazione Comunale di Origine). La ’concola cuprense’, prodotto ittico di grande qualità con proprietà organolettiche uniche e fortemente legata alla tradizione del territorio, è il prodotto che ha ottenuto per primo tale riconoscimento.

La ’concola cuprense De.Co.’ viene pescata nello specchio di mare antistante Cupra Marittima nella specifica zona di pesca definita 19.2, come indicato nelle etichettature che determinano la tracciabilità dei molluschi bivalvi pescati. Adesso, cittadini e turisti possono conoscere meglio questa eccellenza gastronomica grazie alla nuova brochure informativa e attraverso l’App istituzionale del comune di Cupra Marittima, in cui vi è una pagina dedicata alla De.Co. della concola oltre al portale turistico www.visitcupramarittima.it. Ora la De.Co. finalmente arriva a tavola. Diverse sono le strutture lungo il territorio che hanno deciso di sottoscrivere il disciplinare per inserire nei loro menù i due piatti tipici a base della ’Concola Cuprense De.Co’: gli spaghetti rossi al sugo di concole e il cartoccio di concole. Per gustare queste prelibatezze basta consultare l’APP o il portale turistico e trovare il ristorante aderente più vicino che espone la vetrofania.

Marcello Iezzi