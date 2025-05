’Concolando’, torna la festa dedicata all’eccellenza di Cupra. Il programma della tre giorni

Torna la festa della Concola Cuprense De.Co. dal 27 al 29 giugno. ‘Concolando’ vedrà la partecipazione di Fabio Gallo conduttore Rai di Linea Blu e lo show cooking con lo chef stellato Enrico Mazzaroni. Il programma.

Venerdì 27 saranno attivati 2 laboratori di cucina a base di Concola cuprense De.Co che si terranno presso lo Spazio Idee Poliedriche in via Adriatica Nord, in due turni alle 17 alle 19,30 con lo chef Massimo Polidori. Evento gratuito su prenotazione cell. 3406629424.

Sabato 28 si svolgerà l’evento ‘Concolando’ presso il Parco San Benedetto Martire, di fronte al porticciolo della piccola pesca. Dalle ore 20 si potranno degustare gli spaghetti con le concole cuprensi in rosso con un bicchiere di vino della cantina Oasi di Cupra. Il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione ‘Officina dei sensi’. Alle ore 21 si esibirà ‘One Band’ con musica anni ’70, ‘80, ’90.

Domenica 29 l’evento si sposterà nella Villa Cellini, dove alle 17,30 ci sarà lo show cooking e talk show promozionale della ‘Concola Cuprense De.Co’, con Fabio Gallo e lo chef Enrico Mazzaroni, durante il quale sarà proposta una degustazione gratuita per 100 persone. Nell’occasione saranno distribuiti i gadget con la Concola cuprense e le cartoline con le ricette codificate.

Intanto per promuovere l’evento è stato lanciato l’evento ‘Aspettando Concolando’ che si terrà, da domani 16 maggio al 18 luglio. Sarà possibile degustare un piatto a base di Concola cuprense nei maggiori ristorante di Cupra: Chalet Cristal Beach il 16/05; Chalet Sole e Mare il 23/05; Chalet il Gabbiano: il 30/05; Chalet Bagni Pinè: il 6/06; Koko Beach e Restaurant il 13/06; Chalet Papà Orso il 20/06; Chalet Ristorante Alta Marea il 27/06; Chalet il Porticciolo: il 4/7; Borghetto Chalet l’11/07; Hotel Ristorante Rivamare: il 18/07.

Marcello Iezzi