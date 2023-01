Concorso a Montemonaco, nuovo round in tribunale: "Quel titolo non andava bene"

"Né la denunciante, né il vincitore avevano un titolo universitario utile per partecipare a quel concorso". Questo è emerso ieri dalle testimonianze nell’ambito del processo a carico di Giuliana Nerla, 47 anni di Montegiorgio, accusata di abuso d’ufficio per fatti che l’hanno vista coinvolta nella veste di segretario del comune di Montemonaco. Parte civile è Marika Raimondi, un’ascolana assistita dall’avvocato Angelozzi che si ritiene danneggiata per non essere riuscita a vincere un concorso pubblico a causa della condotta della Nerla che è difesa dagli avvocati Ortenzi e Liberati. Una vicenda che risale all’agosto del 2017. Il Comune di Montemonaco aveva indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D, posizione economica D1. A seguito dell’espletamento delle prove scritte ed orali, il 21 giugno 2017 è stata approvata la graduatoria finale di merito nella quale la Raimoni si è classificata al secondo posto. Il bando del concorso prevedeva, tra i requisiti specifici per l’ammissione, il possesso del diploma di laurea in economia e commercio o equipollente. L’11 agosto Marika Raimondi venne esclusa dalla graduatoria in quanto in possesso di una laurea in Scienze politiche, non equipollente a quella richiesta dal bando. Non è stato invece escluso un altro partecipante classificatosi al sesto posto della graduatoria del concorso in questione e che a seguito dello scorrimento della graduatoria l’1 maggio 2018 è stato assunto a tempo indeterminato dal Comune di Sant’Elpidio a Mare.

Raimondi lamenta però che quest’uomo era in possesso del titolo di laurea specialistica in Studi politici e internazionali, neanche questa equipollente alla laurea in Economia e Commercio. Di fatto lei era stata esclusa e lui no, arrivando quindi a ottenere il posto di lavoro. Ieri ha testimoniato un carabiniere in servizio presso la Procura che ha svolto accertamenti dopo la denuncia. Ha riferito che le lauree conseguite dalla Raimondi e da colui che è stato dichiarato vincitore del concorso non davano diritto a partecipare al concorso stesso. Sulla stessa lunghezza d’onda una funzionaria dell’Università di Macerata.

Peppe Ercoli