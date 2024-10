Concorso Bizzarri, giovane poeta premiato a Firenze

Ennesima soddisfazione per il giovane ascolano Davide Colletta che a Firenze, a Palazzo Vecchio, ha ricevuto il premio per il concorso di poesia ‘Niccolò Bizzarri’, a cui sono seguiti due giorni di seminario poetico a Villa Bardini con delle lezioni dei poeti membri della giura: Gian Mario Villalta, Davide Rondoni, Rosalba De Filippis, Sauro Albisani, Luca Larpi e la docente Anna Rodolfi. Il concorso nasce con lo scopo di far conoscere l’esperienza di vita di Niccolò, studente dell’Università di Firenze, che i suoi amici hanno avuto la grazia di incontrare, e di permettere ad alcuni giovani poeti di maturare nella propria passione artistica attraverso il confronto con dei maestri. La motivazione del premio che l’ascolano ha ricevuto è la seguente, per una sequenza di poesie inviate che hanno come tema quello della malattia mentale: "Nei versi di Davide Colletta risultano centrali temi solitamente rimossi nella coscienza comune: il dolore, la malattia, la perdita di sé, della memoria e del senso del proprio esistere. C’è la consapevolezza che indietro non si torna, se non per quell’unica voce di madre che ti urla dai germogli della terra".

Matteo Porfiri