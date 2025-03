Concorso dell’Università di Camerino. Brillano gli studenti del Mercantini

I ragazzi della classe 5B del Liceo Scienze Umane ’L. Mercantini’ di Ripatransone, hanno partecipato al concorso indetto dall’ Università di Camerino per la giornata internazionale dedicata alla ricerca, a partire dai risultati sugli studi delle cellule staminali. Hanno ottenuto un meritatissimo secondo posto con la realizzazione di un video sul tema della ricerca e della libertà. Piena soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alessandro Lucciarini che ha affermato: "Esprimo le più vive congratulazioni agli studenti della classe 5B del Liceo delle Scienze Umane ’L. Mercantini’ di Ripatransone per l’eccellente secondo posto ottenuto all’Unistem Day, concorso promosso dall’Università di Camerino. Un risultato che premia il loro impegno e la loro creatività nel raccontare il legame tra ricerca e libertà. Un plauso ai ragazzi, ai docenti e alla Dirigente scolastica per aver dato lustro alla nostra città".