"Concorso infermieri da prorogare"

Scadrà il 5 marzo la graduatoria del concorso regionale unificato per l’assunzione di infermieri. Le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali Nursind, Nursing Up e Fials ne chiedono la proroga di almeno un anno. "Il concorso – dicono i rappresentanti delle sigle sindacali (per la segreteria regionale Nursing Up, all’incontro in Regione, era presente Roberto Tassi) –, bandito nel 2019, si è svolto nel 2021 durante la pandemia. La Regione ha sempre dichiarato che ci sarebbero state oltre duemila nuove assunzioni e quindi, considerata anche la notevole carenza di infermieri, si prevedeva che in due anni la graduatoria andasse esaurita. Invece non è stato così. Circa la metà degli infermieri in graduatoria aspetta la chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato. Alcuni sono da anni impiegati a tempo determinato nei servizi sanitari della regione, hanno dunque fatto esperienza ed acquisito competenze. Ma ora, senza una proroga della graduatoria, si rischia di perdere queste risorse umane e di creare gravi carenze all’interno delle unità operative. Del tutto incomprensibile la decisione di non rendere fruibile la graduatoria per altre regioni, scelta che ha condizionato profondamente lo scorrimento della stessa. Per il concorso unificato del 2019 sono stati spesi fondi di bilancio, tempo ed energie".

l.c.