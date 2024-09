Concorso ippico di Ascoli: "Sarà una grande edizione"

Sono stati 240 gli iscritti che hanno chiesto di partecipare alla seconda edizione del concorso Ippico Città di Ascoli ma, per limiti di spazio, saranno 145 i cavalieri e le amazzoni che prenderanno parte alla gara. Questo weekend infatti Ascoli ospiterà "una grande edizione, uno dei concorsi più prestigiosi d’Italia" come lo ha definito la presidentessa del Comitato fise Marche Gabriella Moroni. Il programma partirà venerdì 20 settembre al campo sportivo Squarcia.

"È un grande onore annunciare questa seconda edizione – commenta il primo cittadino ascolano, Marco Fioravanti –, per noi è molto importante perché rappresenta un’apertura verso l’esterno nel mondo del turismo. Ci voleva pazzia e coraggio per organizzarla ma abbiamo potuto contare su un lavoro di squadra fondamentale per mettere Ascoli in condizione di ospitare questa manifestazione. L’anno prossimo saremo città europea dello sport e quindi ci prepariamo già alla terza edizione". Un evento ’di qualità’ è quello che le maggiori cariche del mondo sportivo equestre hanno raccontato alla presentazione. Marco di Paola, da poco riconfermato alla guida della Federazione italiana sport equestri, ha commentato: "Si è voluto puntare sulla qualità, i nostri cavalieri passano da un continente ad un altro per le competizioni mondiali che sostengono, e quindi avere amazzoni e cavalieri di importanza mondiale qui ad Ascoli lascia intendere quanto questo concorso sia di livello. Abbiamo poi unito la tradizione locale e lo sport con un focus sulla Quintana. Non serve dire altro, sarà un evento di occasione di promozione: della città e di questo bellissimo sport". Stessa tesi quella sostenuta dalla presidentessa Marche Moroni, che aggiunge: "Frequentando i campi equestri vi posso dire che in molti hanno conosciuto la città di Ascoli grazie al concorso e sono poi rimasti incantanti dalla sua bellezza. Mi auguro che il successo non finisca". Ad arricchire il concorso ci sarà anche da un convegno dal titolo ’cavallo atleta e terapeuta’, perchè l’animale "rappresenta anche un riempitivo al vuoto esistenziale dei nostri giorni" conclude la presidentessa. Arrivano dunque tre giorni di competizione con montepremi stellari (fino a 26mila euro) e divertimento che continuerà anche sabato sera con la prima proiezione del docufilm sulla Quintana ’Cento- Assalto al moro’.