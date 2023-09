Concorso per infermieri, il Nursind chiede di posticipare

Il Nursind, sindacato degli infermieri, per voce del segretario territoriale Maurizio Pelosi, ha chiesto alla direzione dell’Ast di Pesaro-Urbino, in qualità di azienda promotrice, di posticipare la scadenza del concorso regionale degli infermieri. "La ragione è semplice – dice Pelosi –, vogliamo dare a tutti gli studenti laureandi la possibilità di partecipare. Sappiamo quanto sia importante questo concorso per i nostri giovani e per il futuro della nostra comunità sanitaria. Il mese di novembre è una tappa cruciale per molti studenti che stanno concludendo il loro percorso di studi e preparandosi per il mondo professionale. Vogliamo garantire a tutti la possibilità di partecipare e di avere un’opportunità di successo". Nella lettera inviata alla direzione dell’Ast di Pesaro-Urbino, Pelosi scrive: "Esprimo preoccupazione in merito alla determina sul concorso aggregato degli enti del Ssn Marche per la copertura a tempo determinato di 47 posti di infermiere. La pubblicazione di questa determina ha suscitato grande interesse e coinvolgimento tra gli infermieri precari e, in particolare, tra gli studenti del terzo anno del corso di laurea in infermieristica di Ascoli. Questi studenti, presumibilmente laureandi tra il 20 e il 24 novembre 2023, come per tutte le altre sedi dei corsi di laurea in infermieristica Uninpm delle Marche, hanno accolto con entusiasmo l’opportunità di poter partecipare al concorso, che rappresenta per loro una porta d’accesso al mondo professionale. Sfortunatamente, la scadenza fissata per il 5 ottobre esclude gli infermieri che si laureano a fine novembre. Chiedo, dunque, che sia prorogata alla fine del mese di novembre, così da consentire agli studenti del terzo anno di completare il loro percorso di studi e di poter partecipare al concorso nella stessa regione dove hanno fatto l’università".

l. c.