Concorso Piceno Futura. Ecco tutti i premiati

Si è conclusa con la cerimonia di premiazione avvenuta nella sala della Vittoria della pinacoteca, la prima edizione del concorso letterario per racconti inediti ‘Piceno Futura - Scrittori del domani’, iniziativa promossa dall’Arengo in collaborazione con il Garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Ascoli, l’associazione l’Albero delle Arti e patrocinata dal Garante regionale dei diritti della persona della Regione Marche. Tantissimi i giovani che hanno partecipato all’evento di chiusura del progetto che ha visto trionfare: nella categoria ‘ragazzi’ Ariel Traini, Flavio De Angelis e Bianca Di Sabatino, mentre nella categoria ‘giovani’ il premio è andato a Riccardo Valori e nella categoria ‘senior’ sono stati scelti Michele Stefanile, Chiara Tremaroli e Andrea Ventura. I racconti dovevano avere come ambientazione il territorio Piceno, in particolare Ascoli, che poteva essere presa come sfondo narrativo, o diventare essa stessa parte integrante e attiva della storia.

Il tema era ‘immaginare il futuro’, da vari possibili punti di vista: sociale, cittadino, ambientale, personale. Si poteva spaziare dal genere fantastico al distopico, weird, underground, ricreando nuovi modelli di città e di abitudini sociali, ma anche interpretare il tema in modo più intimo, seguendo i propri personaggi e descrivendo la loro prospettiva di futuro.

Il concorso ha voluto anche contribuire a far conoscere la filiera che esiste dietro la pubblicazione di una storia.

Per questo motivo la giuria, la cui presidente è Beatrice Masini, direttrice editoriale di Bompiani, offre ai vincitori un percorso di revisione da parte di Editing On Point, attività dell’editor Laura Guerrieri, per poi essere pubblicati in un volume collettivo a cura della casa editrice Lìbrati. Ai vincitori di ogni categoria è andato un premio in denaro.

Lorenza Cappelli