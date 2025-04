Concussione, l’ex comandante condannato a 4 anni e 4 mesi

Ritenendolo responsabile di aver commesso il reato di concussione, il collegio del tribunale di Ascoli (presidente Panichi, a latere Proietti, Miccoli) ha condannato a 4 anni e 4 mesi Francesco De Palo, l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Monteprandone. Difeso dagli avvocati Indiveri e Siciliano, doveva rispondere anche di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, omissione d’atti d’ufficio: reati per i quali è stato assolto. Il dibattimento riguardava fatti che sarebbero avvenuti fra il 2012 e il 2014. Con lui erano imputati anche due cittadini di nazionalità cinese, Naiqi Dong e Guohua Hu, per i quali il Collegio ha emesso una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Uno era accusato di tentato favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, l’altro di favoreggiamento; sono stati difesi dall’avvocato Angelozzi. In precedenza un ragazzo di Castel di Lama ha definito la sua posizione patteggiando in sede di udienza preliminare. Nell’inchiesta era finito anche un altro carabiniere, Antonio Cianfrone, morto il 3 giugno 2020, assassinato dai coniugi Giuseppe Spagnulo e Francesca Angiulli che sono stati entrambi condannati all’ergastolo, con sentenza definitiva della Corte di Cassazione; recentemente Spagnulo è morto a seguito di problemi di salute che aveva da tempo.

In sintesi, l’accusa del procuratore Monti a De Palo è di aver chiesto in più occasioni denaro e regalie a commercianti della zona per chiudere un occhio su controlli di carattere amministrativo. De Palo ha sempre rivendicato la propria innocenza rispetto alle accuse che gli sono state mosse. Durante il processo ha chiesto di poter rendere dichiarazioni ed ha spiegato che era prassi fare determinati accertamenti quando c’erano persone irreperibili. Ha anche detto che era stato effettuato un controllo nel laboratorio dei cinesi e che erano state riscontrate numerose infrazioni alle norme antinfortunistiche, tanto che erano stati interessati l’Asur e l’Ispettorato del Lavoro. Una vicenda che proseguirà con tutta probabilità davanti alla Corte d’Appello di Ancona a seguito del ricorso di De Palo che appare scontato alla luce della condanna.

Peppe Ercoli