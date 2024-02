Condanna in Cassazione per abusi su minore: "La vittima costretta a rivivere in aula il dramma"

"Siamo in attesa della comunicazione ufficiale dell’ufficio esecuzioni penali della Corte d’Appello di Perugia ma valutiamo anche che il mio assistito possa consegnarsi spontaneamente in un istituto di pena, fatto salvo il fatto che si dichiara innocente e la madre vuole fare ricorso alla Corte Europea". Così l’avvocato Simone Fioravanti commenta la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 6 anni e 9 mesi di carcere per un ascolano accusato di atti sessuali nei confronti della nipote minorenne. "Eravamo fiduciosi sull’accoglimento, ma le cose non sono andate così. Andrà dunque in carcere da subito, ma contestualmente ci occuperemo di fare i passi necessari per fargli ottenere, prima possibile, di scontare la pena fuori da un carcere, attraverso misure alternative come l’affidamento ai servizi sociali" aggiunge l’avvocato Fioravanti. L’ascolano è stato riconosciuto colpevole dalla Corte d’Appello di violenza sessuale aggravata, atti sessuali e corruzione di minorenne; reati che era accusato di aver commesso nei confronti di sua nipote 13enne, i cui familiari si sono costituiti parte civile. "E’ finita una triste vicenda giudiziaria che ha procurato grande stress alla ragazza" è il pensiero dell’avvocato Umberto Gramenzi, parte civile per conto dei familiari della ragazzina che si sono costituiti anche per conto della stessa. "I tanti processi hanno comportato che la mia assistita sia stata costretta a ripetere ben tre volte quello che le era successo, di fatto rivivendo ogni volta la sofferenza provata". L’impianto accusatorio è stato basato sul suo racconto ma anche su alcune intercettazioni telefoniche. In un’occasione l’uomo, trovandosi solo con la ragazzina, l’avrebbe toccata nelle parti intime, altri due episodi sarebbero successi nella residenza estiva dove la ragazzina trascorreva le vacanze con la famiglia, la sua e quella dello zio. Accuse che l’imputato ha respinto in ogni fase dell’inchiesta. Durante il processo ha detto "non è stato voluto e mai l’ho invitata. Non sono un mostro".