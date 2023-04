Condanna ridotta in Appello per l’"irriducibile" di Pescara del Tronto

La Corte d’Appello di Ancona ha ridotto la condanna che in primo grado il tribunale di Ascoli aveva inflitto a Enzo Rendina, il terremotato "irriducibile" di Pescara del Tronto accusato di interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale. A febbraio 2021 il giudice Matteo Di Battista aveva condannato Rendina a cinque mesi (pena sospesa); la Corte d’Appello di Ancona ha assolto Rendina dall’accusa di interruzione di pubblico servizio, condannandolo per la resistenza a pubblico ufficiale a 4 mesi, con la sospensione della pena e la non menzione. Aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado la pubblica accusa. Rendina finì addirittura in carcere per due notti a Marino del Tronto per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale per fatti riferiti al 30 gennaio 2017 quando i carabinieri lo hanno ripetutamente avvicinato nella tensostruttura riservata ai vigili del fuoco cercando di convincerlo a trasferirsi nell’albergo messogli a disposizione dal comune di Arquata. All’ennesimo rifiuto i militari hanno cercato di portarlo via fisicamente e l’uomo ha reagito cercando di divincolarsi, finché i militari dell’Arma non sono riusciti a immobilizzarlo e portarlo via per arrestarlo e tradurlo in carcere. Della riduzione della pena non è del tutto soddisfatto l’avvocato Mauro Gionni che difende Rendina e annuncia ulteriore battaglia in Cassazione.

"La sentenza di Ancona a mio avviso ha fatto crollare anche l’ipotesi della resistenza a pubblico ufficiale per la quale Rendina è stato condannato, visto che per il presupposto dell’interruzione di pubblico servizio il mio assistito è stato assolto perché il fatto non sussiste" afferma il penalista ascolano. Rendina aveva trovato riparo nella tensostruttura riservata ai vigili del fuoco. Cercarono di convincerlo a trasferirsi nell’albergo messogli a disposizione dal comune. All’epoca un medico attestò la depressione e la fobia agli ambienti chiusi, motivo per cui Rendina rifiutava le offerte di case e degli alberghi, dove poi è comunque andato; ora vive a Roma. "Farò ricorso in Cassazione poiché ritengo la sentenza della Corte d’Appello di Ancona è illogica, visto che è stato condannato per resistenza dopo che con l’assoluzione per l’interruzione di pubblico servizio la Corte ha di fatto stabilito che è stato vittima di un atto arbitrario quando lo hanno portato via di forza" conclude l’avvocato Gionni.

Peppe Ercoli