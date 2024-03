Condannato ex comandante della municipale

Il giudice del tribunale di Ascoli Tiziana D’Ecclesia ha condannato a due mesi (pena sospesa) Giorgio Locci, ex comandante della polizia municipale di Cupra Marittima, ora in pensione. Era accusato di lesioni a seguito di un incidente stradale avvenuto il 3 marzo del 2020 sul lungomare di San Benedetto, all’altezza di viale delle Tamerici, nel quale rimase gravemente ferita una ragazza di 26 anni che per le conseguenze fu ricoverata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

E’ stata proprio la giovane a raccontare in tribunale quanto accaduto. L’incidente avvenne nel tardo pomeriggio col sole che era già piuttosto basso e, secondo la difesa dell’imputato sostenuta dall’avvocato Francesco Voltattorni, potrebbe aver ’accecato’ il comandante Locci che, alla guida di una Toyota Yaris, non si sarebbe per questo accorto che la giovane ragazza stava attraversando la strada. "Dopo essere stata investita sono finita a terra e ho perso conoscenza" ha detto la vittima dell’incidente che si è costituita parte civile. "Sono stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona dove sono stata in coma; per due mesi non ho potuto lavorare, ho dovuto sospendere per tre mesi i miei allenamenti; ancora oggi ho problemi di concentrazione e ho incubi alla notte". Annuncia ricorso in appello l’avvocato Voltattorni, sostenendo l’assoluta estraneità del comandante Locci alle accuse contestate dalla Procura.

p. erc.