Condannato in Albania e ad Ascoli: sarà estradato

Sarà estradato un albanese residente ad Ascoli protagonista di un singolare caso di giustizia essendo stato giudicato da due tribunali per lo stesso reato, l’appropriazione indebita di un’auto che avrebbe preso a noleggio nel suo paese d’origine, ma che è accusato di non aver mai restituito alla società che gestiva il servizio a Tirana. L’uomo, infatti, in Italia è stato condannato a "soli" 3 mesi di reclusione al termine di un processo celebrato davanti al tribunale di Ascoli. In Albania la condanna è stata ben più pesante: 3 anni e 4 mesi di carcere che la giustizia albanese non vede l’ora di fargli scontare, tanto che ne ha chiesto l’estradizione allo stato italiano. Va per altro detto che sull’albanese pende già una serie di condanne rimediate dal tribunale di Ascoli per reati vari (maltrattamenti, ricettazione, etc.) la cui somma porta a 7 anni e 8 mesi di reclusione che il suo legale spera di portare almeno a sei anni in fase di esecuzione. Contro la richiesta di estradizione si era opposta l’avvocata Rita Occhiochiuso che ha avuto ragione in Cassazione con gli atti trasmessi alla Corte d’Appello de L’Aquila. Qui la causa è stata nuovamente discussa e i giudici hanno dato torto all’abanese disponendone l’estradizione. Il legale è in attesa delle motivazioni per presentare un ulteriore ricorso in Cassazione.