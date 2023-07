Condannato l'Ascolano che Perseguitò una Romana, Libertà Vigilata come Misura di Sicurezza

Condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) il 46enne ascolano indagato dalla Procura di Roma per aver perseguitato una romana di 35 anni. La magistratura della capitale lo accusava di stalking. I suoi legali, avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti, hanno chiesto il processo con rito abbreviato condizionato alla perizia che è stata disposta dal tribunale romano. L’accertamento ha stabilito che al momento del fatto era parzialmente incapace di intendere e di volere. Nei suoi confronti il tribunale romano ha disposto la libertà vigilata quale misura di sicurezza. E’ stata la giovane a denunciarlo, non potendone più di minacce, intimidazioni, offese che l’ascolano ha messo in atto nei confronti di lei e della sua famiglia. Parliamo di fatti avvenuti fra febbraio e marzo 2021 quando lei ha manifestato l’intenzione di lasciarlo. Tre mesi di comportamenti petulanti e gravi, poiché il 45enne non accettava la separazione. Ha iniziato ad inviarle messaggi nei quali minacciava l’incolumità di lei e dei suoi congiunti, ricordandole che lui conosceva bene il suo indirizzo e le sue abitudini. La ragazza ha anche tentato una riconciliazione, ma lui ha insistito. "Ti devo atterrare. Una piccola donna che vuole fottere uno che fotte persone più grandi, come ti viene in mente, mo’ te ne accorgi. Ci vediamo presto per una festa. Te la farò pagare, anche dai domiciliari. Sei morta".

p. erc.