Condannato per gli insulti alla testimone del caso Emmanuel

L’aveva definita bastarda razzista e mitomane, in quanto era stata testimone della rissa di strada a Fermo durante la quale aveva perso la vita il profugo nigeriano di 37 anni, Emmanuel Chidi Namdi. Tutto questo per aver raccontato quello che aveva visto, cioè che l’extracomunitario aveva aggredito un fermano con un paletto della segnaletica stradale e la reazione dell’aggredito era sfociata in tragedia. In molti avevano insultato sui social la cosiddetta "supertestimone" e alcuni di loro sono stati anche condannati. Stessa casa è accaduta al blogger anconetano Antonio Tombolini, che è stato condannato a tre mesi di reclusione per diffamazione a mezzo internet. E’ questa infatti la sentenza emessa dal tribunale di Ancona per le frasi denigratorie utilizzate nei confronti della fermana Bachetti all’epoca dei fatti, ovvero nel luglio 2016. Soddisfatta all’uscita dall’aula la legale della Bachetti, l’avvocato Laura Dumi, ma anche amareggiata per una sentenza con colpevoli ritardi: "Da un lato vi è soddisfazione per una sentenza che riconosce la gravità del fatto diffamatorio, applicando una pena detentiva. Dall’altro resta l’amarezza di una pronuncia di primo grado che interviene con pesante ritardo ad oltre sette anni dal fatto".

La Bachetti era stata, suo malgrado, testimone della rissa scoppiata per alcuni insulti razzisti nei confronti della moglie del nigeriano morto ed era stata lei ad allertare la polizia vedendo l’aggressione al giovane fermano che, dopo le frasi rivolte alla moglie di Emmanuel, era stato aggredito con un paletto della segnaletica stradale. Il fermano aveva reagito con un pugno che aveva fatto cadere l’extracomunitario, deceduto il giorno dopo a seguito di una frattura della base cranica. La Bachetti, interrogata dagli inquirenti, si era limitata a raccontare la dinamica dei fatti, ma era stata presa di mira sui social. Tra i suoi detrattori anche Tombolini che l’aveva definita mitomane, usando frasi estremamente pesanti come: "Appena esce la supertestimone Pisana Bachetti inizio a sentire una puzza insopportabile. E’ puzza di mitomane". Tombolini, fingendosi amico della Bachetti, aveva scambiato ingannevolmente alcuni messaggi su Facebook con la testimone della tragedia, per poi estrapolare quello che lui riteneva più opportuno e per definire lei e tutti quelli che le avevano dato retta: "Bastardi razzisti".