Condannato per il video. Aveva ripreso i ragazzi feriti dopo l’incidente in superstrada

Ha ripreso ragazzi feriti e preoccupati, soffermandosi su una ragazza sanguinante: infine ha diffuso su internet sul suo canale YouTube il video fatto col proprio smartphone. L’uomo in questione, un ascolano 52enne, è stato però indagato dalla Procura di Ascoli per violazione della privacy. Processato con rito abbreviato, è stato condannato alla pena di 6 mesi (sospesa); il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli ha anche stabilito una provvisionale di 4.000 euro di risarcimento alle due parti civili. E’ l’esito finale di quanto avvenuto dopo l’incidente stradale avvenuto il 3 luglio 2023 lungo la superstrada Ascoli-Mare fra le uscite di Monteprandone e Monsampolo in direzione monti.

Nel sinistro che ha coinvolto un camion e un’auto, rimasero feriti quattro ragazzi, tutti dell’Umbria; tra questi una ragazza, assistita dall’avvocata Sabrina Furone, che ha riportato le conseguenze più serie tanto da essere stata ricoverata in eliambulanza al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona. La notizia del video che ha iniziato a circolare sul web giunse a suo tempo alle forze di polizia. La Procura aprì un fascicolo per violazione della privacy. Sconcerto suscitò in particolare la ripresa video della ragazza dolorante e sanguinante mentre era dentro l’auto, comprensibilmente impaurita per le conseguenze del sinistro, e mentre veniva caricata sull’eliambulanza. Immagini hanno riguardato anche gli altri tre amici rimasti ferito nello scontro dell’auto con un camion; loro sono stati ripresi mentre venivano fatti salire sulle ambulanze giunte in forze dopo l’incidente.

Nel corso del processo, l’avvocato Alessandro Angelozzi (foto) ha chiesto che il suo assistito fosse sottoposto a perizia per attestarne lo stato di salute, ma il giudice non ha accolto l’istanza. Il processo ha riguardato essenzialmente l’opportunità oi meno di registrare video contenenti elementi sensibili, come in questo caso la salute di persone ferite a seguito di incidente stradale. "Qualora quella ripresa video, per molti versi ingenua riguardando un evento comune come un incidente stradale, fosse stata effettuata da una troupe televisiva, di certo non si sarebbe mai creato o verificato questo evento processuale" commentò a suo tempo il penalista. "L’evento incidente è pubblico, per cui non ha violato alcuna privacy e non ha offeso la comunità. Anzi – sostenne l’avvocato Angelozzi – la tv trasmette sistematicamente incidenti con morti e feriti".

Peppe Ercoli