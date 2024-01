Condannato per violenza: preso

Alloggiavano in una struttura ricettiva due cittadini albanesi, uno dei quali colpito da ordine di arresto e l’altro senza permesso di soggiorno, scovati dalla polizia di San Benedetto: gli agenti hanno intercettato i due e scoperto che su uno dei due pendeva un ordine di arresto perché deve scontare 7 anni di reclusione per i reati di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, procedimenti emessi dalla Procura della Repubblica di Teramo. L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Marino del Tronto. L’altra persona in compagnia dell’arrestato era priva di permesso di soggiorno per cui, dopo gli accertamenti è stato espulso dal territorio italiano.