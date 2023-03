"Condanniamo le guerre e lavoriamo per la pace"

Caro lettore, le rivendicazioni e la sete di potere fanno parte e faranno sempre parte della storia dell’uomo. Capita nel piccolo, dalle famiglie ai luoghi di lavoro, così come capita nel grande, tra le nazioni. Se parliamo della guerra in Ucraina si può dire che a questi due fattori non è sfuggito, ovviamente, Putin ma non è sfuggito nemmeno Zelensky.

Il cosiddetto Occidente si è schierato tutto ciecamente da una parte scagliandosi in toto contro l’altra parte, anche in modo – mi permetto di dire– sciocco, cioè andando a demonizzare tutto ciò che avesse a che fare con la Russia, basti pensare all’esclusione degli atleti o all’annullamento di eventi in cui erano coinvolti a vario titolo cittadini di quel paese. In ogni caso, al di là di questi aspetti, sempre l’Occidente sta avendo (e al tempo stesso fallendo) l’occasione di dimostrare la sua superiorità lavorando seriamente alla pace e soprattutto alla stabilità politica di quelle zone, dove la situazione è più complessa di come viene presentata. Al momento non pare ci sia speranza di avere un qualche governante in grado di ergersi al di sopra di tutto e placare gli animi (mentre se ne trovano a iosa che inviano cannoni). Non resta che sperare e, per chi ci crede, pregare.