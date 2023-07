Confabitare Fermo fa appello alle forze dell'ordine per la sicurezza a Lido Tre Archi

Alla luce dei recenti fatti criminali avvenuti a Lido Tre Archi, l’associazione Confabitare Fermo, nella persona di Renzo Paccapelo, fa appello alle forze dell’ordine e alla Prefettura, per il potenziamento della prevenzione e della sicurezza pubblica. "All’arrivo della prima grande fetta di residenti e villeggianti – scrive Confabitare – il biglietto da visita che viene offerto dal quartiere di Lido tre Archi è fatto di aggressioni, furti a raffica, spaccio di stupefacenti e spedizioni punitive sempre più efferate, alle quali si risponde con i blitz e interventi tempestivi, ma solo a fatti accaduti". Da qui, l’importanza della prevenzione su cui insiste Confabitare. "La prevenzione non funziona – aggiunge Paccapelo – anzi, non ha mai funzionato dal momento che manca un’unità investigativa di intelligence in grado di venire a capo delle ramificazioni del contesto criminale radicato nel quartiere. Nessuno ha mai voluto comprendere la gravità della situazione e la degenerazione progressiva dei fenomeni criminali da noi ampiamente denunciata nel tempo". Paccapelo ricorda i vari appelli di Confabitare per la risoluzione delle criticità del quartiere.

"Ci siamo rivolti ai più alti livelli di strutture ministeriali per segnalare una situazione insostenibile, dove progressivamente avanza la colonizzazione del quartiere con l’attività di occupazioni abusive, bande disposte a mercanteggiare le prestazioni criminali in cambio di stupefacenti o denaro. Perché nessuno vuole porre fine a questo stato di cose? Abbiamo più volte chiesto la necessità di un posto fisso delle forze dell’ordine, ma in questi frangenti anche la presenza di un camper sarebbe di aiuto e deterrenza verso la criminalità. Non vogliamo più aspettare risposte evasive – conclude Paccapelo – nelle prossime settimane ci aspettiamo segnali concreti dai nuovi vertici delle forze dell’ordine e della Prefettura. Se così non sarà, daremo il via ad iniziative idonee a far comprendere a chi di competenza, che i legittimi diritti dei cittadini non possono e non debbono essere elusi".

p. p.