Confcommercio, confermato alla guida. Fausto Calabresi

L’assemblea ordinaria provinciale delle imprese associate alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Ascoli, ha eletto il vertice direttivo per il prossimo quinquennio. L’ importante passaggio si è reso necessario dopo la modifica dello statuto provinciale, avvenuto nell’assemblea straordinaria del 16 settembre scorso. Alla carica di presidente provinciale, quindi, è stato riconfermato Fausto Calabresi, il quale, giunto al suo terzo mandato, con il 98% dei voti ricevuti, ha abbondantemente superato il quorum necessario richiesto dallo statuto. "Sono orgoglioso che i soci abbiano voluto confermarmi. Bisognerà dare un impulso nuovo all’associazione per la tutela dei nostri soci e implementare il campo della formazione, vist il cambio del mercato per le nuove sfide che ci saranno", afferma Calabresi. Sono stati eletti, inoltre, per la giunta provinciale: Aba Albertini (agenzia immobiliare), Alessandra Bruni (dettaglio moda, wedding planner), Daniele Fabiani (pubblici esercizi) e Tullio Luciani (agenti di commercio). Alla carica di consigliere ci sono Cristina Angellotti (alberghiero), Enrica Ciabattoni (alberghiero, concessioni demaniali), Luigino Capriotti (pubblici esercizi), Marino Antognozzi (food & beverage), Domenico Grelli (dettaglio alimentare in sede fissa), Roberto Razzetti (dettaglio alimentare su aree pubbliche).

Stefania Mezzina